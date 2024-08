Infermeria piena all'Atalanta: Gasperini perde anche Toloi e Kolasinac

Si allunga la lista degli indisponibili dell'Atalanta: stop anche per Toloi e Kolasinac.

Non c'è pace sul fronte infortuni per l'Atalanta, reduce dalla grave perdita di Scamacca che ne avrà per diversi mesi: gli ultimi a fermarsi sono Rafael Toloi e Sead Kolasinac.

Un doppio forfait che va ad acuire l'emergenza difensiva in seno al club nerazzurro, già privo di Scalvini che nell'ultima gara dello scorso campionato aveva rimediato la rottura del legamento crociato: un k.o. che non gli aveva consentito di prendere parte a Euro 2024 con la maglia dell'Italia.

Ora questi nuovi infortuni che non rendono la vita facile a Gasperini in vista dell'esordio in campionato in quel di Lecce, previsto per le 18.30 di lunedì.