Incubo Di Gregorio alla Juventus: un altro goal subito al primo tiro, il dato è impressionante

La Juventus crolla in casa contro la Fiorentina e vede affievolirsi improvvisamente le speranze di qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Contro la viola, i bianconeri - che potenzialmente avrebbero potuto ipotecare la qualificazione alla massima rassegna continentale - hanno inscenato una delle peggiori prestazioni dell'era Spalletti. Un colpo durissimo, che ha fatto precipitare Madama addirittura dal sesto al terzo posto.

Sul banco degli imputati, tuttavia, è finito ancora una volta Michele Di Gregorio.