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Di GregorioGetty Images
Michael Di Chiaro

Incubo Di Gregorio alla Juventus: un altro goal subito al primo tiro, il dato è impressionante

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Ennesima macchia per il portiere bianconero sul goal di Ndour: la Juve ha subito goal nel 46% dei casi al primo tiro nello specchio subito nella partita in questa Serie A.

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La Juventus crolla in casa contro la Fiorentina e vede affievolirsi improvvisamente le speranze di qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Contro la viola, i bianconeri - che potenzialmente avrebbero potuto ipotecare la qualificazione alla massima rassegna continentale - hanno inscenato una delle peggiori prestazioni dell'era Spalletti. Un colpo durissimo, che ha fatto precipitare Madama addirittura dal sesto al terzo posto.

Sul banco degli imputati, tuttavia, è finito ancora una volta Michele Di Gregorio.

  • RIVEDIBILE SUL GOAL DI NDOUR

    Di Gregorio è finito ancora una volta nel mirino della critica, specialmente in occasione del primo goal della Fiorentina. Il piazzato vincente di Ndour, infatti, è parso tutt'altro che irresistibile.

    Il portiere della Juve si è infatti fatto beffare sul suo palo, con il pallone che gli è sfilato praticamente sotto il corpo. L'ennesima leggerezza di una stagione macchiata da tanti, troppi errori che, nel caso di un portiere, sono stati evidentemente determinanti.

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  • ENNESIMO GOAL SUBITO AL PRIMO TIRO

    Come rilevato Optala Juventus ha subito gol nel 46% dei casi al primo tiro nello specchio subito nella partita in questa Serie A (16 gol subiti su 35 tiri), la percentuale più alta tra tutte le squadre attualmente presenti nel massimo campionato.

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  • IL FUTURO DI DI GREGORIO

    Tanti errori e un futuro sempre più in bilico.

    La sensazione è che dopo sole due stagioni decisamente negativo, l'avventura dell'ex portiere del Monza in bianconero possa già essere vicina ai titoli di coda. Del resto, l'interesse della Juve nei confronti di Alisson è tutt'altro che casuale. Sintomo che il primo reparto sul quale il club piemontese sembra intenzionato a intervenire con massima urgenza sarebbe proprio quello della porta.

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