Incontro Empoli-D'Aversa: il tecnico può tornare in Serie A

Potrebbe sfumare l'approdo di D'Aversa sulla panchina del Cesena: contatti tra l'allenatore e l'Empoli.

Prosegue il valzer delle panchine in vista della prossima stagione di Serie A: una di quelle in bilico ce l'ha l'Empoli, dove la posizione di Davide Nicola è tutto fuorché definita.

Per l'ex tecnico della Salernitana sembra sempre più probabile l'approdo al Cagliari in sostituzione di Claudio Ranieri: a tal proposito, l'Empoli non ha intenzione di farsi trovare impreparato in caso di separazione.

Già individuato il profilo a cui eventualmente affidare la conduzione della squadra: come riportato da 'Sky Sport', si tratta di Roberto D'Aversa.