La Nazionale irlandese arriva al cinema: Roy Keane e l'Incidente di Saipan diventeranno un film

A più di vent'anni da quanto accaduto prima del Mondiale 2002, l'evento dell'Irlanda arriverà al cinema con Steve Coogan tra i protagonisti.

Poco conosciuto o al massimo dimenticato fuori dal territorio irlandese, il cosidetto 'Incidente di Saipan' è tra i più famosi eventi calcistici nella storia della rappresentativa dei The Boys in Green. Così importante da diventare un film, prossimamente al cinema.

Accaduto nel 2002, prima dei Mondiali in Giappone e Corea del Sud, l'evento vide protagonisti l'allora commissario tecnico dell'Irlanda Mick McCarthy e il più importante giocatore della squadra, ovvero il centrocampista Roy Keane.

La lite prima dei Mondiali verrà raccontata con alcuni attori ben noti al grande pubblico, pronti a mettere in scena un evento divenuto celeberrimo in patria, tanto da essere parodiato in tv e, prima del cinema, essere scelto per un'esibizione teatrale.