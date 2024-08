Incidente d'auto per Luca Pellegrini: ferite ad una gamba, salta Udinese-Lazio

Udinese vs Lazio

Il club biancoceleste ha confermato l'accaduto attraverso una nota ufficiale: il calciatore era diretto a Formello per l'allenamento.

Luca Pellegrini, terzino della Lazio, è stato protagonista suo malgrado di un episodio spiacevole questa mattina, alla vigilia della trasferta di campionato sul campo dell’Udinese.

Il calciatore del club biancoceleste è stato coinvolto in un incidente stradale mentre si dirigeva al centro sportivo di Formello per l’allenamento in programma questa mattina.

L’imprevisto non gli ha consentito di prendere parte alla seduta insieme ai compagni, alla corte di Marco Baroni, alla vigilia della gara di Serie A.

Fortunatamente Pellegrini è uscito illeso dall’incidente, riportando solo alcune ferite lievi a una gamba.

Il terzino mancino, però, non sarà della gara domani al Bluenergy Stadium di Udine e dovrà saltare il match valido per la seconda giornata di campionato tra la Lazio e i padroni di casa allenati da Runjaic.