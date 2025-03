In questa Juventus non c’è posto per Kolo Muani: le idee di Tudor e il nuovo ruolo

Rimasto in panchina contro il Genoa, l’attaccante francese potrebbe trovare poco spazio con Tudor: in ballo c’è anche la permanenza in bianconero.

Nella prima Juventus di Igor Tudor per lui non c’è stato spazio, né dal primo minuto né a gara in corso. Per Kolo Muani un biglietto da visita poco incoraggiante, specialmente confrontando il percorso del francese, sempre titolare da quando è arrivato in Italia a gennaio.

Ma se per Thiago Motta l’attaccante di proprietà del PSG era un intoccabile, per Igor Tudor potrebbe non essere così: condizionali d’obbligo visto che il nuovo tecnico croato ha allenato per la prima volta contro il Genoa, ma almeno inizialmente sembra avere idee diverse rispetto al suo predecessore.

Kolo Muani potrebbe trovare poco spazio in questo finale di stagione e questo ovviamente comporterà della riflessioni da parte del club bianconero anche in merito al suo futuro a Torino.