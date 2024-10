In che città gioca lo Young Boys, avversario dell’Inter? Stadio e storia del nome

Nella 3ª di Champions League l’Inter di Simone Inzaghi è impegnata in trasferta contro gli svizzeri dello Young Boys. Info utili e cosa c’è da sapere.

Un nuovo impegno europeo per l’Inter di Simone Inzaghi. Dopo la vittoria sulla Roma nell’ultima gara di campionato, la concentrazione in casa nerazzurra è rivolta alla sfida di Champions League contro lo Young Boys (questa sera, ore 21)

Buon inizio in questa edizione della competizione per l’Inter, una delle squadre che ha come obiettivo quello di arrivare fino in fondo. Thuram e compagni hanno pareggiato nell’esordio a Etihad Stadium contro il Manchester City e poi hanno nettamente battuto la Stella Rossa per 4-0.

Ora i nerazzurri sono chiamati alla trasferta svizzera contro lo Young Boys.