Impresa del Bodo/Glimt in Europa League: assist e doppietta dell'ex milanista Hauge, Porto k.o.

Bodoe/Glimt vs FC Porto

Hauge protagonista nel successo del Bodo/Glimt sul Porto: assist e doppietta che suggellano un super 2024 per l'ex Milan.

I tifosi del Milan lo ricordano per l'unica stagione trascorsa sulla sponda rossonera del Naviglio, non esattamente qualcosa di indimenticabile e da tramandare ai posteri: Jens Petter Hauge è tornato in patria e precisamente al Bodo/Glimt, club nelle cui giovanili è cresciuto.

L'attaccante norvegese è stato ceduto in prestito dall'Eintracht dove, riguardando gli highlights dell'ultima partita di Hauge, si saranno un po' mangiati le mani.

Il classe 1999 ha letteralmente dato spettacolo nella prima uscita del suo Bodo/Glimt nella fase a campionato di Europa League: battuto a domicilio niente di meno che il Porto, tra le favorite per la vittoria del trofeo.