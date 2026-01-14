Immobile gioca poco nel Bologna: perché non è mai titolare e cosa ha detto Italiano

Si sta rivelando più complicata del previsto l’esperienza italiana 3.0 di Ciro Immobile, convinto in estate dal progetto del Bologna di Vincenzo Italiano.
L’ex centravanti della Lazio aveva conquistato l’ambiente rossoblù con una grande preseason, ma lo scenario è cambiato radicalmente con il grave infortunio muscolare che lo ha fermato già alla prima giornata contro la Roma.
A cinque mesi di distanza il percorso resta in salita e, per tornare protagonista, serviranno tempo e lavoro: Italiano lo aspetta, puntando su di lui per una primavera ricca di obiettivi.