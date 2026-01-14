Immobile gioca poco nel Bologna: perché non è mai titolare e cosa ha detto Italiano

Nonostante siano passati quasi cinque mesi dall’infortunio e Immobile sia tornato stabilmente in gruppo da dicembre, la sua migliore versione sembra ancora lontana.

L’entusiasmo con cui si era presentato in Italia per la sua terza esperienza, dopo l’avventura in Turchia, si è spento il 23 agosto: durante uno scatto all’Olimpico contro la Roma ha dovuto dare forfait, e gli esami hanno confermato una grave lesione muscolare.

Il rientro in squadra non è bastato per ritrovare la forma ideale. Immobile continua a lavorare duramente per convincere Italiano di poter fare ancora la differenza, ma per il momento serve ancora pazienza.