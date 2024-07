Immobile lascia la Lazio, è ufficiale il trasferimento al Besiktas: cifre e durata del contratto

L'attaccante lascia ufficialmente la Lazio e la Serie A, giocherà nel campionato turco: ha firmato col Besiktas. Il saluto: "Via senza rimpianti".

Otto anni. Otto anni di vittorie, delusioni, goal e lacrime. Tanto è durata la storia tra Ciro Immobile e la Lazio.

L'attaccante adesso ha deciso di voltare pagina e iniziare una nuova avventura, probabilmente l'ultima della sua carriera, lontano da Roma e dall'Italia.

Immobile infatti ha scelto il Besitkas, club turco che gli ha offerto un ricco ingaggio e la possibilità di provare un'altra esperienza all'estero.

Non una prima volta assoluta per Immobile, che in passato aveva già giocato in Germania e Spagna. A dire la verità avventure non troppo fortunate.

Annunciato dal Besiktas con un video sui propri canali, l'addio di Immobile è stato confermato anche dai biancocelesti, con un lungo saluto dell'ormai ex bomber.