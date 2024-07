Immobile-Besiktas, cifre, contratto e stipendio: tutte le ultime di calciomercato per l'attaccante della Lazio

L'attaccante italiano è finito nel mirino del club turco, deciso a portare Immobile nel campionato che ha da poco accolto anche Mourinho.

Dopo aver fatto la storia della Lazio, diventando il più prolifico biancoceleste di tutti i tempi, Ciro Immobile può lasciare di nuovo la Serie A dopo averlo in un paio di occasioni in passato. Per l'ex Borussia Dortmund e Siviglia c'è infatti la possibiità turca e in particolare del Besiktas.

Se il Fenerbahce ha portato dalla sua Mourinho, se il Galatasaray Campione di Turchia può contare sui vari Icardi e Mertens, il Besiktas punta invece con decisione all'attaccante italiano, a Roma in maglia Lazio oramai dal 2016.

A 34 anni, con Castellanos che dovrebbe partire titolare come punta di Baroni, Immobile potrebbe lasciare l'Italia e affrontare una nuova avventura per proseguire la sua carriera dopo un'annata 23/24 con pochi goal all'attivo.