Valencia vs Real Betis

Il club della Comunità Autonoma torna in campo a quasi un mese di distanza dalla drammatica alluvione di fine ottobre.

Il Valencia torna in campo davanti al suo pubblico. La squadra della comunità autonoma sfida il Betis Siviglia al Mestalla per la prima volta dopo l'alluvione drammatica di fine ottobre.

Commovente il ricordo delle vittime da parte del pubblico di casa, tornato a riempire gli spalti dello stadio della squadra più conosciuta di Valencia.

Un pomeriggio all'insegna della tristezza nel ricordo di chi non c'è più, ma anche della speranza per un futuro finalmente di serenità per tutta la Comunità.