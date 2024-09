Monza vs Inter

I nerazzurri sono attesi dal doppio impegno contro Manchester City e Milan, Inzaghi programma un robusto turnover a Monza.

E alla fine anche Simone Inzaghi si convertì al turnover in vista del doppio ravvicinato impegno che vedrà l'Inter affrontare in pochi giorni Manchester City e Milan.

Ecco perché nella trasferta di Monza il tecnico sembra orientato a modificare profondamente l'undici tipo.

Molti giocatori, d'altronde, sono reduci anche dalle gare con le rispettive nazionali in giro per il mondo mentre altri non sono ancora al top fisicamente.