Il tunnel di Danilo, riserva alla Juventus e criticatissimo in Brasile: "Il peggior terzino di sempre"

Cile vs Brasile

Il difensore bianconero ha avuto una parte di colpe sull'1-0 del Cile, venendo attaccato pesantemente sui social: "Perché viene convocato?".

C'è chi va in Nazionale per respirare un'aria nuova, per liberarsi dalle pressioni dei club, del campionato, della Champions League. Nel caso di Danilo, però, prendere un aereo e volare oltre l'Oceano è servito a poco o nulla.

Il difensore della Juventus, che fino a questo momento ha giocato pochissimo sotto la guida di Thiago Motta, ha vissuto una notte da dimenticare. Il Brasile ha vinto faticosamente in Cile, 2-1 e in rimonta, riprendendo fiato nella corsa ai Mondiali, ma il bianconero è entrato nel mirino dei milioni di appassionati alle sorti della Seleção.

Non è la prima volta, ma questa ha un sapore ancora più amaro. Perché va a incastrarsi in un contesto che raramente Danilo aveva vissuto nel corso della propria carriera.