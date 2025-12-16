Il Tribunale dà ragione a Mbappé: PSG condannato a pagare 61 milioni di euro all’attaccante

“Siamo molto soddisfatti. È una vittoria che aspettavamo da tempo. È la terza volta che questa condanna viene confermata", ha dichiarato uno degli avvocati dell'attaccante come riportato da ‘RMC Sport’.

L’altro avvocato dell’attaccante del Real Madrid ha aggiunto: “Kylian Mbappé chiede la stessa cosa da 18 mesi: il pagamento dello stipendio e dei bonus per il lavoro svolto. Le prime due volte il club non ha voluto pagare perché era in attesa di una decisione del tribunale del lavoro che oggi è arrivata”.