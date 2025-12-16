Il Tribunale dà ragione a Mbappé: PSG condannato a pagare 61 milioni di euro all’attaccante

Un goal milionario fuori dal campo per Kylian Mbappé. Come riporta ‘RMC Sport’, la stella del Real Madrid ha vinto la causa davanti al Tribunale del Lavoro di Parigi nei confronti del suo ex club.
I giudici infatti hanno dato ragione all’attaccante, condannando il PSG a pagargli 61 milioni di euro.
La controversia tra le parti è scaturita dalla denuncia di Mbappé per i mancati pagamenti da parte del PSG di stipendi e bonus per gli ultimi mesi da giocatore nella capitale francese, risalenti al finale di stagione 2023-24.