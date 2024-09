Il tracollo della Nazionale cinese: il Giappone vince 7-0, scoppia la rabbia dei tifosi

La Nazionale cinese è stata travolta per 7-0 dal Giappone: scoppia la polemica, anche l’ex capitano attacca i Dragoni.

Solo fino a pochissimi anni fa era considerata la nuova frontiera del calcio mondiale, oggi la Cina si riscopre periferia remota del calcio.

La crescita che in molti si attendevano e che si era cercato di portare avanti anche attraverso l’acquisto di grandi stelle a fronte di offerte irrinunciabili, non è arrivata ed oggi a pagarne le conseguenze non è solo un intero movimento, ma anche la Nazionale.

La compagine dei Dragoni infatti, dopo essere riuscita a strappare in extremis un pass per la terza fase di qualificazione asiatica ai prossimi Mondiali, è incappata in una sconfitta con il Giappone che ha assunto contorni storici.