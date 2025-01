Il sorteggio dei playoff di Europa League: la Roma trova il Porto, le avversarie di Fenerbahçe, Ajax e Galatasaray

Sorteggio di Nyon complicato per la Roma, abbinata ai portoghesi del Porto. Mourinho pesca l'Anderlecht, Farioli contro l'Union SG.

Dopo il sorteggio dei playoff di Champions League, anche quello dei playoff di Europa League ha emesso il proprio verdetto. Per l'unica italiana coinvolta, ovvero la Roma, e poi per tutte le altre costrette a disputare un turno in più.

La squadra di Claudio Ranieri, che giovedì si è qualificata battendo per 2-0 l'Eintracht Francoforte, aveva due opzioni: il Ferencvaros e il Porto. Ebbene, il sorteggio l'ha accoppiata alla formazione portoghese, già affrontata più volte negli anni scorsi ma in Champions League.

La vincente di Roma-Porto potrà potenzialmente affrontare la Lazio agli ottavi di finale: alle porte, dunque, c'è un possibile derby capitolino in Europa.