Il sorteggio dei playoff di Champions League, gli accoppiamenti: Juventus-PSV, Milan-Feyenoord, Atalanta-Bruges

Il sorteggio di Nyon ha accoppiato la Juventus al PSV e il Milan al Feyenoord: niente derby. L'Atalanta se la vedrà invece con il Bruges.

Niente derby italiano: la Juventus e il Milan non si sfideranno nei playoff di Champions League. Questo è quanto decretato dal sorteggio andato in scena a Nyon, in Svizzera, con protagoniste le 16 squadre che si sono classificate dall'8° al 24° posto del girone.

La Juventus è stata accoppiata al PSV, mentre il Milan dovrà vedersela con il Feyenoord: dunque, doppia minaccia olandese per bianconeri e rossoneri. A completare il quadro, sorteggio potenzialmente positivo anche per l'Atalanta, che se la vedrà con i belgi del Bruges.

Tutte e tre le formazioni italiane costrette a disputare gli spareggi, in pratica, hanno la possibilità di accedere contemporaneamente agli ottavi di finale di Champions League.