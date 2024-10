Il solito Mourinho, show contro il Manchester United: prima si dispera, poi viene espulso

Fenerbahce vs Manchester United

'Special One' espulso nella ripresa di Fenerbahce-Manchester United: in precedenza aveva reagito con incredulità a un doppio salvataggio di Onana.

Si preannunciava come un match 'caldissimo' tra due squadre di livello assoluto, e così effettivamente è stato: Fenerbahce-Manchester United non ha deluso le attese a livello di spettacolo e di occasioni create in campo dalle due compagini.

Una sorta di 'derby del cuore' per José Mourinho, che i 'Red Devils' li ha allenati tra il 2016 e il 2018 vincendo una Carabao Cup, due Community Shield e una Europa League.

Gara particolarmente movimentata per lo 'Special One', tra l'incredulità per un doppio miracolo di Onana e l'espulsione ricevuta dall'arbitro francese Turpin nella ripresa.