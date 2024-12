Il segreto palese del Napoli in volo: un clean sheet dopo l'altro, dati migliori dell'anno dello Scudetto

Torino vs SSC Napoli

La squadra di Conte ha tenuto la porta chiusa 9 volte in 14 giornate: meglio solo la Juventus con 10. Nemmeno nel 2022/2023 era arrivata a tanto.

Qualcuno lo chiama corto muso, qualcun altro storce il naso. Ma la verità è che vincere 1-0 o vincere 5-0 è un po' la stessa cosa: ti porta tre punti in più in classifica. E sia il Napoli che Antonio Conte lo hanno capito ormai da tempo.

Di 1-0 in 1-0, la capolista ha ripreso a viaggiare dopo la mezza frenata tra Atalanta e Inter. E ora, dopo la sconfitta della Lazio a Parma, attendendo l'Atalanta questa sera e contando anche sulla partita in più rispetto a Fiorentina e Inter, ha di nuovo 4 lunghezze di vantaggio su tutte le inseguitrici. Senza dimenticare il viaggio a corrente alternata di Juventus e Milan, entrambe attardate.

Dopo la Roma, il Torino. Minimo comun denominatore: quel golletto di differenza con l'avversaria, portato a casa nel primo tempo in un caso e nel secondo nell'altro. Ma anche e soprattutto la capacità di tenere chiusa la porta di Meret. Come fanno le squadre che vogliono provare a mettersi in bacheca uno Scudetto.