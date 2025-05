Il segnale di Commisso, il Franchi e i goal di Kean: così la Fiorentina cerca l’impresa col Betis

Fiorentina vs Real Betis

Commisso ha rinnovato il contratto a Palladino alla vigilia della semifinale col Betis: in palio c’è la terza finale consecutiva di Conference.

28 maggio 2025, Stadion Wrocław di Breslavia. Data e luogo che in casa Fiorentina conoscono molto bene: per volare in Polonia però la formazione viola dovrà prima superare il Betis.

Dopo il ko per 2-1 rimediato nella gara d’andata, questa sera la squadra allenata da Palladino proverà a ribaltare il risultato nella semifinale di ritorno di Conference League: per farlo punterà sui goal di Moise Kean e sulla spinta del popolo del Franchi.

In palio c’è un traguardo storico: la terza finale di Conference League in tre anni, con l’obiettivo di riscattare le due precedenti delusioni.