Il saluto di Dumfries all'Inter: "Qui ho dato tutto. Non è un addio, ma un arrivederci"

Dumfries ha salutato l'Inter con un video sui propri profili social, con le immagini più significative dell'esperienza in nerazzurro. Il tutto accompagnato dalle sue parole, rigorosamente in italiano, per ringraziare tutti.





"E' arrivato il momento di salutare qualcosa che significa tantissimo per me: l'Inter. Questi cinque anni sono stati un viaggio incredibile, fatto di momenti indimenticabili, di grandi gioie e pochi bassi.





Il ragazzo che era arrivato nella sua prima avventura all'estero lascia oggi come uomo, marito e padre di tre figli e il cuore colmo di gratitudine. Prima di tutti voglio salutare tutti i compagni di squadra che ho avuto il privilegio di conoscere in questi anni: ogni viaggio, allenamento e partita sono stati speciali. Abbiamo, riso, vinto e festeggiato insieme e a volte sofferto insieme: dal profondo del cuore grazie. Voglio salutare anche tutti i membri dello staff che hanno lavorato nel mio percorso, siete diventati una famiglia.





Abbiamo vinto tantissimo: due scudetti, tre Coppe Italia e tre Supercoppe e due indimenticabili cammini in Champions League. Ricordi che porterò per sempre con me. Infine un ringraziamento speciale per tutti i tifosi nel mondo: il vostro sostegno è sempre stato presente e non è mai scontato. Dal primo giorno ho dato tutto me stesso per questi colori e per questo club. Adesso è il momento di salutarci: questo non è un addio, ma un arrivederci".