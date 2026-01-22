Il Roma-Milan mancato di Dovbyk e Gimenez: lo scambio saltato, gli infortuni e il doppio flop

Artem Dovbyk e Santiago Gimenez avrebbero immaginato di vivere il prossimo Roma-Milan da protagonisti in campo, entrambi al centro dell’attacco delle rispettive squadre.
La realtà invece ha detto altro. I due attaccanti, che nelle ultime ore del calciomercato estivo sono stati vicini a scambiarsi le maglie, hanno vissuto un percorso simile e molto lontano dalla luce dei riflettori.
Da protagonisti mancati sul mercato e nelle rispettive squadre a flop stagionali, fino all’infortunio e a lungo stop che costringerà entrambi a vedere Roma-Milan dal salotto di casa o al massimo dalla tribuna dell’Olimpico.