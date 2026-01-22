Pubblicità
Dovbyk GimenezGOAL
Nino Caracciolo

Il Roma-Milan mancato di Dovbyk e Gimenez: lo scambio saltato, gli infortuni e il doppio flop

Da centravanti titolari a possibili uomini mercato, fino a trasformarsi in flop stagionali anche a causa degli infortuni: Dovbyk e Gimenez sono due dei protagonisti mancati di Roma-Milan.

Artem Dovbyk e Santiago Gimenez avrebbero immaginato di vivere il prossimo Roma-Milan da protagonisti in campo, entrambi al centro dell’attacco delle rispettive squadre.

La realtà invece ha detto altro. I due attaccanti, che nelle ultime ore del calciomercato estivo sono stati vicini a scambiarsi le maglie, hanno vissuto un percorso simile e molto lontano dalla luce dei riflettori.

Da protagonisti mancati sul mercato e nelle rispettive squadre a flop stagionali, fino all’infortunio e a lungo stop che costringerà entrambi a vedere Roma-Milan dal salotto di casa o al massimo dalla tribuna dell’Olimpico.  

  • I MOTIVI DELLO SCAMBIO SALTATO

    Nelle ultime ore dello scorso mercato estivo Artem Dovbyk e Santiago Gimenez sono stati molto vicini a scambiarsi maglia. Roma e Milan avevano raggiunto un accordo per uno scambio di prestiti, ma la volontà di Gimenez di giocarsi le proprie chance in rossonero ha fatto saltare l’operazione.

  • DOVBYK E LO SCARSO FEELING CON GASPERINI

    Fin da subito tra Artem Dovbyk e Gian Piero Gasperini non c’è stato il giusto feeling. L’allenatore cercava un centravanti con caratteristiche diverse rispetto all’ucraino, a cui ha pubblicamente richiesto maggiore impegno, criticandone l’atteggiamento iniziale. Con il passare delle settimane Dovbyk ha trovato maggiore spazio nelle rotazioni giallorosse, siglando 3 goal in 13 presenze in campionato. La scintilla però non è mai scoccata.

  • LE DIFFICOLTÀ DI GIMENEZ

    Peggio ancora ha fatto Santiago Gimenez. Nonostante il posto garantito in attacco nella prima parte di stagione anche per via dei tanti infortuni nel reparto offensivo rossonero, l’attaccante messicano è rimasto a secco nelle 9 gare di campionato disputate, andando a segno solo in un’occasione contro il Lecce in Coppa Italia.

  • INTERVENTO CHIRUGICO E LUNGO STOP PER ENTRAMBI

    Un percorso simile quello di Gimenez e Dovbyk anche per quanto riguarda la sfortuna. L’attaccante del Milan è fermo ai box da fine ottobre a causa di un problema alla caviglia che lo ha costretto all’intervento chirurgico che lo terrò lontano di campi di gioco fino a fine marzo.

    Intervento chirurgico al quale si è sottoposto anche Dovbyk per risolvere il problema al tendine d’Achille: l’attaccante ucraino dovrebbe rientrare a maggio.

