Giovedì la prima semifinale tra Napoli e Milan ma la questione che si apre adesso per gli azzurri è se Lukaku sarà già a disposizione con i rossoneri dalla panchina.

Al momento la sua presenza in panchina è incerta; Lukaku non è chiaramente ancora al meglio della condizione e non si vuole correre rischi dopo uno stop così lungo. Per questo il belga potrebbe anche non raffigurare in panchina giovedì; una decisione verrà presa con l'avvicinarsi della gara.