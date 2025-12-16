Pubblicità
Romelu Lukaku NapoliGetty Images
Andrea Ajello

Il ritorno di Lukaku, è convocato per la Supercoppa: giocherà Napoli-Milan? Come verrà gestito da Conte

Il conto alla rovescia è finito per Romelu Lukaku, il centravanti belga è tornato nella lista dei convocati dopo l'infortunio: sarà con la squadra in Arabia per la Supercoppa.

Da settimane i tifosi del Napoli e Antonio Conte aspettavano questo momento; Romelu Lukaku per la prima volta in stagione è stato convocato. Giovedì i Campioni d'Italia sfideranno il Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana. 

La squadra di Conte è partita quest'oggi per raggiungere l'Arabia Saudita e la grande notizia è che sul volo per Riad è salito anche Lukaku. Il belga rientra quindi dopo 4 mesi di assenza.  

Ma sarà quindi già pronto per giocare il centravanti o l'attesa per rivederlo in campo si protrarrà? 

  • LUKAKU IN ARABIA: CONVOCATO

    Non una sorpresa visto che da giorni l'obiettivo era proprio quello di portarlo con la squadra in Arabia ma adesso non ci sono più dubbi. Lukaku è stato convocato per la Supercoppa ed è la prima volta che figura nell'elenco dei convocati da quando si è infortunato al retto femorale della coscia sinistra. 

  • IN DUBBIO CONTRO IL MILAN

    Giovedì la prima semifinale tra Napoli e Milan ma la questione che si apre adesso per gli azzurri è se Lukaku sarà già a disposizione con i rossoneri dalla panchina.

    Al momento la sua presenza in panchina è incerta; Lukaku non è chiaramente ancora al meglio della condizione e non si vuole correre rischi dopo uno stop così lungo. Per questo il belga potrebbe anche non raffigurare in panchina giovedì; una decisione verrà presa con l'avvicinarsi della gara. 

  • PRONTO PER LA POSSIBILE FINALE?

    La decisione di portare Lukaku ma con la possibilità di non inserirlo nella distinta per la semifinale non è un controsenso. In caso di vittoria infatti, il Napoli poi giocherebbe la finale lunedì 22 dicembre.

    E con qualche allenamento in più nelle gambe, Lukaku potrebbe a quel punto essere davvero pronto per sedersi in panchina e chissà, fare quindi anche uno spezzone di match. 

    Intanto comunque la sua presenza con la squadra è già di per sè una bella notizia per tutto il Napoli. 

  • GLI ASSENTI DEL NAPOLI

    Lukaku è però l'unico giocatore di quelli che erano assenti ad essere andati con la squadra, oltre a Lobotka che però era già tornato in campo contro l'Udinese. Niente da fare per Meret, il portiere del Napoli non è ancora a disposizione. Queste le assenze per Conte in Supercoppa. 

    • Anguissa - Lesione di alto grado del bicipite femorale - Rientro febbraio 2026
    • De Bruyne - Lesione di alto grado del bicipite femorale - Rientro marzo 2026
    • Gilmour - Operato per pubalgia - Rientro inizio febbraio 2026
    • Meret - Frattura del secondo metatarso del piede destro - Rientro fine dicembre
Supercoppa di Lega
Napoli crest
Napoli
NAP
Milan crest
Milan
MIL
0