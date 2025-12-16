Da settimane i tifosi del Napoli e Antonio Conte aspettavano questo momento; Romelu Lukaku per la prima volta in stagione è stato convocato. Giovedì i Campioni d'Italia sfideranno il Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana.
La squadra di Conte è partita quest'oggi per raggiungere l'Arabia Saudita e la grande notizia è che sul volo per Riad è salito anche Lukaku. Il belga rientra quindi dopo 4 mesi di assenza.
Ma sarà quindi già pronto per giocare il centravanti o l'attesa per rivederlo in campo si protrarrà?