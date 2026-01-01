Il ritorno di Gasperini a Bergamo: sfida per la prima volta l'Atalanta da ex dopo aver fatto la storia

Era già qualche anno che si ipotizzava la separazione tra l'Atalanta e Gasperini e alla fine è arrivata in estate, dopo nove stagioni. Una scelta che il tecnico ha meditato nel corso dei mesi, capendo probabilmente che era davvero stato fatto il massimo e di come fosse il momento giusto per chiudere una storia bellissima.

Gasperini lo ha annunciato attraverso una lettera e creando, come sempre in questi casi, qualche malumore nell'ambiente. "La conclusione del mio rapporto con il Club è stata unicamente decisa da me e non deve essere attribuita responsabilità alcuna alla Società e ai suoi dirigenti. Semplicemente ho capito che era arrivato il momento di fare questo passo. Per tutta la stagione da poco conclusa ho solo pensato a come lasciare la maglia nerazzurra nel punto più alto possibile".

Una lettera in cui il tecnico ha voluto sottolineare il legame indissolubile con la città di Bergamo e i tifosi: "Non parliamo però di addio. Non mi piace. Chiudo la mia esperienza a Bergamo come allenatore dell’Atalanta, tutto il resto - invece - rimarrà immutato".