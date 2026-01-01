Il ritorno di Gasperini a Bergamo: sfida per la prima volta l'Atalanta da ex dopo aver fatto la storia

Senza dubbio la storia del diciottesimo turno di Serie A è quella che vedrà Gian Piero Gasperini ritrovare l'Atalanta, per lo più a Bergamo, che è stata casa dell'allenatore per ben nove anni.
Non mancheranno le emozioni e i ricordi per il tecnico ma in generale per tutto l'ambiente considerando cosa ha significato Gasperini per l'Atalanta e quello che insieme sono riusciti a fare in questi anni.
Gasperini è davvero entrato nella storia del club nerazzurro, lasciando un'impronta indelebile. In estate la separazione, con anche qualche polemica per le modalità con cui il tecnico ha lasciato l'Atalanta per unirsi alla Roma. Questioni che comunque vanno in secondo piano rispetto a quello che hanno vissuto insieme in 9 stagioni.