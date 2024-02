Il riscatto di Arnautovic è a un passo: dipende dal risultato di Roma-Inter

Il calciatore austriaco sta per diventare a tutti gli effetti di proprietà dell'Inter: cosa prevede l'accordo col Bologna e quando scatta il riscatto.

Una questione di tempo. Manca sempre meno e Marko Arnautovic sarà a tutti gli effetti un calciatore dell’Inter. Attualmente l’austriaco veste la maglia nerazzurra, ma il suo cartellino è ancora di proprietà del Bologna.

Ancora per poco, come diceva. L’accordo tra il club meneghino e quello felsineo prevedeva infatti il prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di una condizione, il primo punto ottenuto dopo la data del 5 febbraio 2024.

Arnautovic potrebbe, dunque, diventare di proprietà dell’Inter già a partire da domani, sabato 10 febbraio, dalle ore 20 circa, ovvero al fischio finale di Roma-Inter dell’Olimpico, nel caso in cui la squadra di Inzaghi dovesse riuscire a strappare un risultato positivo contro gli uomini di De Rossi.

L'articolo prosegue qui sotto

La società di Zhang si prepara dunque a versare circa 10 milioni complessivi nelle casse del Bologna, che dopo l’addio di Arnautovic ha scoperto un Zirkzee che è riuscito ad imporsi ed esprimere tutto il suo talento cristallino, deliziando non solo il pubblico del Dall’Ara ma tutta la Serie A, compresi gli addetti ai lavori, con molti club sulle sue tracce in vista della prossima stagione.

Al contrario, il ritorno di Arnautovic all’Inter, per l’esperienza bis dopo quella da giovanissimo nell’anno del Triplete con José Mourinho, non si sta rivelando soddisfacente. Al contrario, l’austriaco sta rendendo al di sotto delle aspettative, tanto che già si parla di una possibile cessione in estate nonostante il riscatto pronto a scattare.