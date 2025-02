Il rigore sbagliato di Vincenzo Grifo fa il giro del web: il cucchiaio costa all'ex nazionale italiano una figuraccia

Il trequartista sbaglia banalmente dagli 11 metri, scucchiaiando tra le mani del portiere. Ma per sua fortuna il Friburgo vince su autorete all'88'.

Quel "mo je faccio er cucchiaio" ha scritto una pagina di storia del calcio italiano. Il protagonista: Francesco Totti. Il palcoscenico: l'allora Amsterdam Arena, teatro di quell'indimenticabile Olanda-Italia degli Europei 2000.

Vincenzo Grifo non è Totti, anche se gioca al Friburgo da anni, in Germania si è costruito una reputazione e in passato ha pure indossato la maglia della Nazionale italiana. Non è Totti anche perché l'esito dal dischetto, quando prova a scucchiaiare, a volte non è proprio lo stesso.

Vedere per credere quanto accaduto oggi pomeriggio durante la partita contro il St. Pauli guidato dall'ex genoano Blessin. Gara che il Friburgo alla fine ha vinto, sì, ma in cui uno dei protagonisti in negativo è stato proprio Grifo.