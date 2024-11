Il retroscena sull'infortunio di Koopmeiners: non ha dormito sul letto per venti giorni

L'olandese ha vissuto settimane difficili dopo l'infortunio anche fuori dal campo: spunta un retroscena che spiega tutto.

I tifosi della Juventus hanno finalmente potuto riabbracciarlo, ma quelle vissute da Teun Koopmeiners sono state settimane difficili anche lontano dal campo.

L'infortunio alle costole subito durante la gara di Champions League contro il Lipsia, d'altronde, era parecchio fastidioso e non aveva altra soluzione se non l'assoluto riposo.

Riposo peraltro difficoltoso per Koopmeines, che secondo quanto scrive 'Tuttosport' non avrebbe dormito neppure sul suo letto per venti lunghi giorni.