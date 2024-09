Il retroscena di Lautaro Martinez: "Dopo il derby del 22 aprile non sono riuscito ad andare sotto la curva"

Il capitano interista si è recato alla prima del film sulla seconda stella: "Alla fine della partita col Milan ero bloccato dall'emozione".

Quasi cinque mesi dopo, l'emozione è la stessa del 22 aprile. Ovvero il giorno in cui l'Inter superava per 2-1 il Milan e si metteva in tasca non soltanto l'ennesimo derby, ma anche - matematicamente - il ventesimo Scudetto.

All’Anteo Palazzo del Cinema di Milano, la rosa nerazzurra e Simone Inzaghi hanno assistito alla prima proiezione del film sulla conquista della Seconda Stella. Presente, naturalmente, anche capitan Lautaro Martinez, reduce dal rinnovo del proprio contratto fino al 2029.

Emozioni che l'argentino ha raccontato alla Gazzetta dello Sport, con tanto di curioso retroscena su un episodio accaduto proprio al 90' di quel Milan-Inter, la stracittadina della seconda stella.