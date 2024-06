La società campione d'Europa frena le dichiarazioni del suo tecnico: "Mai messa in discussione la partecipazione al Mondiale per Club"

Hanno fatto discutere e non poco le dichiarazioni di Carlo Ancelotti, che in un'intervista a Il Giornale ha sollevato forti dubbi sulla partecipazione del Real Madrid al Mondiale per Club.

Non ha però tardato lo stesso club madrileno, tramite una nota, a "smentire" il proprio allenatore, ribadendo la propria presenza alla competizione in programma l'estate del 2025 negli Stati Uniti.