Il Real Madrid pensa di non giocare il Clasico: perché e conseguenze

Tensione in Spagna per il caos scoppiato alla vigilia della finale di Copa del Rey: il Real Madrid valuta anche l’ipotesi di non scendere in campo.

Caos totale in Spagna quando manca sempre meno al fischio d’inizio della finale di Copa del Rey tra Barcellona e Real Madrid. Forse mai come prima di questa occasione sono stati infatti raggiunti livelli di tensione simili. Quando sta accadendo in Spagna infatti sta avendo un eco mediatico davvero incredibile: alla vigilia del match l’arbitro designato per l’incontro, De Burgos Bengoetxea, è scoppiato in lacrime in conferenza stampa puntando il dito contro le pressioni esercitate da un video andato in onda su Real Madrid tv nel quale si facevano riferimento a presunti torti arbitrali subiti dai Blancos. Da qui è scoppiato il caos: dopo non aver visto accolta la richiesta di sostituire l’arbitro da parte della Federazione, il Real Madrid ha annullato tutti gli eventi pre-match e sta prendendo in considerazione anche la clamorosa idea di non partecipare alla finale. L'articolo prosegue qui sotto Ma se così fosse, cosa rischierebbe il Real Madrid? Quali sarebbero le sanzioni per i Blancos?