Il Real Madrid è una furia: durissimo attacco contro arbitro e Federazione, in Liga è bufera

Osasuna vs Real Madrid

L’arbitraggio nel match di Liga pareggiato contro l’Osasuna ha scatenato le polemiche infuocate del mondo Real Madrid, a iniziare da Carlo Ancelotti.

Il Real Madrid alza la voce e lo fa nel modo più fragoroso possibile. Una presa di posizione netta quella dei Blancos arrivata dopo il pareggio per 1-1 sul campo dell’Osasuna nella ventiquattresima giornata di Liga.

Una gara che ha fatto infuriare gli uomini di Carlo Ancelotti per via della direzione arbitrale del signor José Munuera Montero, finita sotto accusa per alcune decisioni davvero molto discutibili.

La polemica tra il Real Madrid e la Federazione spagnola dopo oggi si arricchisce dunque di un nuovo rovente capitolo. Già nelle scorse settimane, ricordiamo, i Blancos hanno pubblicamente accusato di subire ingiustizie arbitrali (grandi proteste anche per il rigore concesso all’Atletico nel derby finito 1-1), accuse che hanno fatto infuriare il presidente della Liga Javier Tebas che ha replicato denunciando ufficialmente il comportamento tenuto dal Real.