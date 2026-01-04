Il PSG batte 2-1 il Paris FC in Ligue 1: un derby che mancava da 47 anni

Una squadra che il vertice del calcio europeo e mondiale lo ha già raggiunto e non ha alcuna intenzione di mollare la presa, un’altra che invece ha da poco iniziato la scalata e a cui di certo le ambizioni (e le possibilità economiche) non mancano.

Al Parco dei Principi è andata in scena la sfida valida per la diciottesima giornata di Ligue 1 tra PSG e Paris FC, un derby che mancava in gare ufficiali da ben 47 anni.

Ad aggiudicarsi la stracittadina parigina è stata la grande favorita della vigilia: il PSG di Luis Enrique, che grazie al successo per 2-1 si riporta a un solo punto di distacco dalla vetta occupato dal Lens.