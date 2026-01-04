Pubblicità
Pubblicità
FBL-FRA-LIGUE1-PSG-PARIS FCAFP
Nino Caracciolo

Il PSG batte 2-1 il Paris FC in Ligue 1: un derby che mancava da 47 anni

La squadra allenata da Luis Enrique supera il Paris Fc e si aggiudica il derby di Parigi, gara che non si giocava da 47 anni in gare ufficiali. Il PSG si porta a -1 dal Lens primo in classifica.

Pubblicità

Una squadra che il vertice del calcio europeo e mondiale lo ha già raggiunto e non ha alcuna intenzione di mollare la presa, un’altra che invece ha da poco iniziato la scalata e a cui di certo le ambizioni (e le possibilità economiche) non mancano.

Al Parco dei Principi è andata in scena la sfida valida per la diciottesima giornata di Ligue 1 tra PSG e Paris FC, un derby che mancava in gare ufficiali da ben 47 anni.

Ad aggiudicarsi la stracittadina parigina è stata la grande favorita della vigilia: il PSG di Luis Enrique, che grazie al successo per 2-1 si riporta a un solo punto di distacco dalla vetta occupato dal Lens.

  • LE STELLE DEL PSG DECISIVE

    A decidere il derby di Parigi sono state le reti di Doué allo scadere del primo tempo e di Dembelé al 52’ (complice anche la deviazione sfortunata di Mbow), appena un minuto dopo il pareggio del Paris FC con il calcio di rigore trasformato da Geubbels.

    • Pubblicità

  • CALO A INIZIO RIPRESA

    Dopo aver dominato un primo tempo che si sarebbe potuto concludere con un vantaggio più netto rispetto all’1-0, il PSG ha avuto un calo di concentrazione a inizio ripresa che ha portato al pari del Paris FC su rigore procurato da Gory e trasformato da Geubbels. Alla fine però la qualità dei campioni d’Europa in carica ha fatto la differenza.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • UN DERBY CHE MANCAVA DA 47 ANNI

    Il PSG si è così aggiudicato un derby che mancava in gare ufficiali da ben 47 anni, precisamente dal 17 dicembre 1978, gara che all’epoca terminò sul risultato di 1-1. Una vittoria meritata per il PSG, che resta così in scia al Lens, primo in classifica con un punto di vantaggio.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • PARIS FC IN LOTTA PER NON RETROCEDERE

    Il Paris FC, squadra che la scorsa estate ha ottenuto la promozione in Ligue 1, è da poco più di un anno in mano alla miliardaria famiglia Arnault, che ha grandi ambizioni per il club. Al momento però il Paris FC è impegnato nella lotta per non retrocedere: la formazione francese è quartultima in classifica con 16 punti, due in più rispetto al terzultimo posto.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Supercoppa di Lega
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Marsiglia crest
Marsiglia
OM
Coppa
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Paris FC crest
Paris FC
PAR
0