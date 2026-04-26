Il prossimo allenatore del Chelsea: perché la scelta dei Blues è tra Andoni Iraola e Cesc Fàbregas

Se prevalesse il cuore sulla ragione, Fabregas sarebbe una scelta accattivante. Sarebbe una scelta in grado di riavvicinare una tifoseria sempre più alienata, visto che l’ex regista del Chelsea è venerato al pari delle leggende del club Frank Lampard, John Terry e Didier Drogba. Lo spagnolo ha giocato un ruolo chiave nei titoli di Premier League vinti nel 2014-15 con Mourinho e nel 2016-17 con Conte.

Ha inoltre un carattere spigoloso che ricorda Mourinho, Conte e Tuchel, qualità che piace ai tifosi. Dopo una sconfitta per 3-1 contro il Milan di Allegri, ha commentato: "Chi si concentra sui risultati apprezzerà questa partita. Ma chi ama il calcio penserà che il Como vinca otto volte su dieci. Abbiamo fatto 700 passaggi, loro 200: incredibile".

Dopo la vittoria sulla Juventus a ottobre il suo discorso sul campo è diventato virale: "Sono fottutamente orgoglioso di voi. Ci vuole una fottuta mentalità per vincere in questa squadra".

È l’energia che i tifosi del Chelsea invocano dopo la pacatezza di Rosenior e le sue frasi da LinkedIn; cercano un tecnico che incarna l’atteggiamento spietato e mai domo che ha fatto grande il club.