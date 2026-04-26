Il prossimo allenatore del Chelsea: perché la scelta dei Blues è tra Andoni Iraola e Cesc Fàbregas

Dopo l'inevitabile esonero di Liam Rosenior, il Chelsea sembra destinato a scegliere il nuovo allenatore tra due tecnici spagnoli. In pole position ci sono Andoni Iraola, reduce dall’ottima esperienza al Bournemouth, e Cesc Fàbregas, che ha superato le aspettative con il Como. I proprietari dei Blues devono ora scegliere con attenzione per stabilizzare il loro turbolento regno: chi sarà il candidato giusto?
Nonostante la presenza di candidati meno affascinanti come Marco Silva ed Edin Terzic, sono Iraola e Fabregas a emergere come favoriti dei bookmakers. BlueCo nominerà il quinto allenatore dei suoi turbolenti quattro anni al Chelsea.
Iraola vanta esperienza in Premier League, qualità che è mancata a Rosenior, e un gioco orientato ai giovani che ben si adatta al progetto dei Blues. Fabregas, invece, sta sorprendendo sul Lago di Como: la sua squadra giovane esprime un calcio offensivo e punta a una storica qualificazione europea. Il suo passato a Stamford Bridge conta.
I dirigenti del Chelsea parlano di "un processo di auto-riflessione per fare la scelta giusta a lungo termine". Se è vero, i due spagnoli sono le uniche opzioni da considerare.