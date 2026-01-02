Siamo solo a metà stagione, ma il Chelsea è già alla ricerca di un nuovo allenatore, dopo aver deciso di separarsi da Enzo Maresca il giorno di Capodanno. Da un lato, l'addio dell'italiano è una sorpresa, dato che ha vinto sia la Conference League che il Mondiale per Club durante la sua prima stagione a Stamford Bridge, tuttavia, era chiaro da tempo che non fosse del tutto soddisfatto di come stessero andando le cose, visto che ha reso pubblica in modo sensazionale la sua percezione di mancanza di sostegno all'interno del club dopo la sconfitta in Champions League contro l'Atalanta del mese scorso.

La sua squadra era stata fischiata anche martedì, dopo il pareggio per 2-2 in casa contro il Bournemouth, che ha lasciato i Blues al quinto posto in classifica, a 15 punti di distanza dalla capolista Arsenal, dopo una serie di sette partite con una sola vittoria.

La domanda ora, ovviamente, è chi assumerà il Chelsea per sostituire Maresca? Molti allenatori coglierebbero senza dubbio al volo l'opportunità di lavorare per un club così importante e con una delle squadre più giovani ed entusiasmanti del calcio mondiale. Tuttavia, altri potrebbero essere scoraggiati dalle voci secondo secondo le quali Maresca era scontento delle presunte interferenze nelle sue scelte di formazione.

Tenendo conto di tutto ciò, GOAL passa in rassegna tutti i principali candidati alla successione del tecnico italiano...