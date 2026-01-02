Pubblicità
Il prossimo allenatore del Chelsea: da Liam Rosenior e Roberto De Zerbi e Cesc Fabregas, i possibili successori di Maresca

GOAL passa in rassegna i principali candidati alla successione di Enzo Maresca al Chelsea: tra essi anche Liam Rosenior, Roberto De Zerbi e Frank Lampard.

Siamo solo a metà stagione, ma il Chelsea è già alla ricerca di un nuovo allenatore, dopo aver deciso di separarsi da Enzo Maresca il giorno di Capodanno. Da un lato, l'addio dell'italiano è una sorpresa, dato che ha vinto sia la Conference League che il Mondiale per Club durante la sua prima stagione a Stamford Bridge, tuttavia, era chiaro da tempo che non fosse del tutto soddisfatto di come stessero andando le cose, visto che ha reso pubblica in modo sensazionale la sua percezione di mancanza di sostegno all'interno del club dopo la sconfitta in Champions League contro l'Atalanta del mese scorso. 

La sua squadra era stata fischiata anche martedì, dopo il pareggio per 2-2 in casa contro il Bournemouth, che ha lasciato i Blues al quinto posto in classifica, a 15 punti di distanza dalla capolista Arsenal, dopo una serie di sette partite con una sola vittoria.

La domanda ora, ovviamente, è chi assumerà il Chelsea per sostituire Maresca? Molti allenatori coglierebbero senza dubbio al volo l'opportunità di lavorare per un club così importante e con una delle squadre più giovani ed entusiasmanti del calcio mondiale. Tuttavia, altri potrebbero essere scoraggiati dalle voci secondo secondo le quali Maresca era scontento delle presunte interferenze nelle sue scelte di formazione.

Tenendo conto di tutto ciò, GOAL passa in rassegna tutti i principali candidati alla successione del tecnico italiano...

    8OLIVER GLASNER

    Glasner finirà sicuramente prima o poi in una delle squadre di punta della Premier League. L'austriaco ha conquistato il calcio inglese da quando è subentrato a Roy Hodgson come allenatore del Crystal Palace nel febbraio 2024. Dopo aver portato gli Eagles al loro miglior risultato di sempre in termini di punti (49), ha migliorato quel record nella sua prima stagione completa al Selhurst Park (53), mettendo fine alla attesa di 120 anni del club per la conquista di un trofeo grazie alla straordinaria vittoria per 1-0 sul Manchester City nella finale della FA Cup.

    Glasner, però, è in scadenza di contratto in estate e si dice che sia determinato a mettersi alla prova ai massimi livelli. Tuttavia, è improbabile che se ne vada prima di allora, e probabilmente nemmeno per il Chelsea. Secondo quanto riferito, la rabbia di Glasner ha portato il Palace a bloccare il trasferimento di Marc Guehi al Liverpool nell'ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato, quindi si può solo immaginare cosa ne penserebbe dei continui e assurdi trasferimenti a Stamford Bridge!

    7CESC FABREGAS

    Cesc Fabregas possiede tutte le caratteristiche che il Chelsea cerca in un allenatore: è giovane (38 anni), tatticamente all'avanguardia e capace di lavorare nell'ambito di un progetto molto specifico. Lo spagnolo ha fatto un ottimo lavoro da quando ha assunto la guida del Como, riportando i lariani in Serie A e rendendoli quasi immediatamente una delle squadre più interessanti da seguire in Italia. Fabregas è anche un ex giocatore del Chelsea e con i Blues ha vinto due titoli nei suoi cinque anni di permanenza, il che significa che sarebbe una scelta molto popolare tra i tifosi.

    Tuttavia ha una grande influenza su come funzionano le cose allo Stadio Giuseppe Sinigaglia - Fabregas è anche azionista del Como - e non avrebbe lo stesso livello di influenza a Stamford Bridge. È anche molto difficile immaginare che lasci il Como a metà stagione, dato che la squadra è sulla buona strada per qualificarsi per la prima volta in assoluto alle competizioni europee. Quindi, anche se Fabregas sente che il suo destino è quello di tornare in Premier League, è improbabile che ciò avvenga questo mese. Ha rifiutato l'Inter la scorsa estate e probabilmente rifiuterà anche qualsiasi offerta del Chelsea.

    6FRANK LAMPARD

    Un terzo mandato a Stamford Bridge per Lampard non sembra avere molto senso, ma quando mai la mancanza di logica è stata un fattore determinante nelle decisioni del Chelsea? La precedente gestione aveva ingaggiato il leggendario centrocampista dopo che aveva portato il Derby County alla finale dei play-off del campionato nel 2019, mentre Todd Boehly & Co. lo hanno inspiegabilmente riportato al Bridge con un incarico ad interim nel 2023. Dato che Lampard sta attualmente ricostruendo la sua reputazione al Coventry, non possiamo semplicemente escludere che il 47enne torni al Chelsea. Sono successe cose più strane.

    Tuttavia, il momento sembra inopportuno, dato che Lampard è pronto a riportare il Coventry in Premier League per la prima volta dal 2001, con gli Sky Blues attualmente in testa alla classifica della Championship con otto punti di vantaggio. Inoltre, anche se i tifosi amano ancora Lampard, una parte significativa di loro sarebbe senza dubbio delusa dal fatto che gli venga data una terza possibilità, dato che non sarebbe ancora considerato un candidato per nessun altro incarico di rilievo nella Premier League.

    5ROBERTO DE ZERBI

    Da un punto di vista neutrale, è di gran lunga il candidato più interessante per il potenziale che offre. De Zerbi è uno degli allenatori più interessanti nel panorama calcistico odierno dal punto di vista tattico e può vantare persino Pep Guardiola tra i suoi ammiratori. La sua squadra del Brighton era un piacere da guardare sotto la sua gestione, mentre attualmente sta facendo un ottimo lavoro al Marsiglia, terzo in Ligue 1 e in una posizione ragionevolmente buona per raggiungere la fase a eliminazione diretta della Champions League.

    Sappiamo anche che il Chelsea segue il lavoro di De Zerbi, dato che lo ha sondato prima di puntare su Maresca nell'estate del 2024. Il problema, ovviamente, è che De Zerbi è un tipo molto indipendente, vuole il controllo totale su ciò che fa e non ha mai paura di dire ciò che pensa. Di conseguenza, non sembra affatto adatto al Chelsea, ma il suo mandato sarebbe tutt'altro che noioso, questo è certo!

    4FRANCESCO FARIOLI

    Un'opzione un po' insolita, ma secondo fonti attendibili un candidato legittimo. Nonostante la sua giovane età (36 anni), Farioli è da tempo considerato un potenziale allenatore di alto livello in Italia, dove ha iniziato la sua carriera come allenatore dei portieri, e ha già maturato una notevole esperienza, avendo lavorato in Turchia (Fatih Karagumruk e Alanyaspor), Francia (Nizza) e Paesi Bassi (Ajax) prima di assumere il suo attuale ruolo in Portogallo con il Porto. Farioli è anche un discepolo di De Zerbi, il che spiega perché il Chelsea stia seguendo la sua carriera.

    Tuttavia, vale la pena notare che non ha ancora vinto alcun trofeo dopo aver supervisionato uno dei più grandi fallimenti nella storia del calcio durante la sua unica stagione ad Amsterdam. Farioli ha anche lasciato l'Ajax dopo quella conclusione scioccante della stagione 2024-25 perché non condivideva più le stesse "visioni e tempistiche" dei suoi datori di lavoro nella continua ricerca del successo da parte del club. Il Chelsea, quindi, potrebbe non essere l'ambiente giusto nemmeno per lui...

    3KIERAN MCKENNA

    Non sarebbe stata una sorpresa vedere McKenna prendere il comando del Chelsea nell'estate del 2024. All'epoca, il nordirlandese aveva appena riportato l'Ipswich in Premier League dopo due promozioni consecutive e i Blues non erano gli unici interessati a lui. Anche il Manchester United stava valutando la possibilità di riportare il suo ex vice allenatore all'Old Trafford. McKenna, però, ha deciso di firmare un nuovo contratto con il club Portman Road e, sebbene l'Ipswich abbia chiuso al 19° posto in Premier League la scorsa stagione, il suo allenatore 39enne è ancora molto apprezzato a Stamford Bridge, soprattutto perché sembra che i Tractor Boys stiano per assicurarsi un immediato ritorno nella massima serie.

    McKenna è quindi un candidato forte per il Chelsea. Dopotutto, non avrebbe nemmeno sostenuto il colloquio per la posizione nel 2024 se fosse stato scoraggiato da tutti i potenziali problemi che il ruolo comporta. Tuttavia, non sembra il tipo di persona che abbandonerebbe un club in lotta per la promozione che lo ha sostenuto con fermezza durante le difficoltà della scorsa stagione e l'inizio lento di quella attuale. McKenna sembra destinato a ricoprire un ruolo di alto livello, ma forse non al momento.

    2ANDONI IRAOLA

    Iraola era allo Stamford Bridge martedì sera ma da allenatore del Bournemouth; potrebbe essere chiamato a tornare rapidamente per assumere la guida del Chelsea? È certamente una possibilità. Iraola era un perfetto sconosciuto per i tifosi della Premier League quando è arrivato al Vitality Stadium nell'estate del 2023, ma ora è considerato uno dei migliori allenatori della massima serie dopo aver portato due volte i Cherries a conquistare il record di punti del club. Il Bournemouth è anche una delle squadre più emozionanti da vedere in Inghilterra, come sottolineato dal pareggio per 2-2 con il Chelsea che ha portato all'esonero di Maresca, e questo nonostante abbia dovuto affrontare la cessione di diversi giocatori chiave nelle ultime due stagioni.

    Con Antoine Semenyo ormai pronto a lasciare la squadra, il 43enne sarebbe perdonato se fosse almeno tentato dalla prospettiva di prendere il comando di una vera e propria corazzata della Premier League come il Chelsea. Il Bournemouth sarebbe ovviamente riluttante a perderlo in questa fase della stagione, ma è facile capire perché le figure chiave del Bridge ritengano che l'assunzione di Iraola garantirebbe una transizione graduale per la squadra, dato che la sua filosofia calcistica è simile a quella di Maresca.

    1LIAM ROSENIOR

    La scelta più ovvia e probabile. Rosenior è attualmente alla guida dello Strasburgo, club legato al Chelsea, e sta facendo un ottimo lavoro. Dopo essere stato assunto nel luglio 2024, ha portato la squadra francese in Europa grazie al settimo posto in Ligue 1 e al primo posto nella fase a gironi della Conference League di questa stagione.

    I tifosi del Chelsea avranno ovviamente dei dubbi sulla nomina interna di un 41enne che non ha mai allenato in Premier League e che è stato licenziato dall'Hull City a causa del suo stile di gioco ritenuto noioso. Tuttavia, Rosenior è molto apprezzato dal consiglio di amministrazione dei Blues ed è da tempo considerato un potenziale successore di Maresca. Essendo un uomo d'azienda, l'ex terzino non avrebbe ovviamente alcun problema nell'accettare tutte le scelte del club, il che lo rende la scelta più ovvia in assoluto.

