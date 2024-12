Bayer Leverkusen vs Inter

Primo goal subito e prima sconfitta in Champions, ma l'atteggiamento dell'Inter può essere solo controproducente in Champions League.

La sconfitta dell'Inter a Leverkusen non è un dramma e non pregiudica la qualificazione dei nerazzurri agli ottavi di Champions, ancora ampiamente alla portata, ma deve rappresentare un monito per il futuro.

L'atteggiamento della squadra di Inzaghi è apparso sin dal primo momento troppo orientato a cercare un buon pari che a provare a vincere la partita.

L'errore probabilmente più grave commesso dall'Inter nella notta della Bay Arena.