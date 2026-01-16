Il Pisa sta per ritrovare Stengs, si avvicina il rientro dell'attaccante olandese: quando può tornare tra i convocati

Un nuovo acquisto, non dal mercato ma dall'infermeria perché Calvin Stengs è più vicino al rientro in campo dopo essere stato out per mesi. L'olandese, arrivato al Pisa in estate, si era infortunato a settembre.

Un lungo stop dovuto a un problema muscolare a livello degli adduttori; assenza che ha pesato per la squadra di Alberto Gilardino. Il tecnico non vede l'ora di poterlo avere a disposizione. Ma quando?

La buona notizia è che Stengs ha superato gli ultimi test decisivi e adesso inizia il conto alla rovescia affinché possa tornare in campo per una partita ufficiale.