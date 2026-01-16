Pubblicità
Stengs PisaGetty Images
Andrea Ajello

Il Pisa sta per ritrovare Stengs, si avvicina il rientro dell'attaccante olandese: quando può tornare tra i convocati

Luce in fondo al tunnel per Calvin Stengs, l'attaccante ha superato gli ultimi test: è clinicamente guarito ma ancora servirà un po' di tempo prima che Gilardino possa schierarlo.

Un nuovo acquisto, non dal mercato ma dall'infermeria perché Calvin Stengs è più vicino al rientro in campo dopo essere stato out per mesi. L'olandese, arrivato al Pisa in estate, si era infortunato a settembre.

Un lungo stop dovuto a un problema muscolare a livello degli adduttori; assenza che ha pesato per la squadra di Alberto Gilardino. Il tecnico non vede l'ora di poterlo avere a disposizione. Ma quando?

La buona notizia è che Stengs ha superato gli ultimi test decisivi e adesso inizia il conto alla rovescia affinché possa tornare in campo per una partita ufficiale. 

  • L'INFORTUNIO DI STENGS

    Questo il comunicato del Pisa che spiegava nel dettaglio l'infortunio del giocatore olandese: "Il Pisa Sporting Club comunica che il calciatore Calvin Stengs è stato sottoposto all’Hospital Pihlajalinna di Turku, in Finlandia, ad intervento chirurgico eseguito dal Professor Lasse Lempainen e dalla sua equipe.

    Al termine del ciclo di controlli strumentali l’intervento si è reso necessario per il distacco completo dall’osso del tendine del lungo adduttore sinistro, che è stato reinserito. Il Professor Lempainen si è detto soddisfatto della riuscita dell’intervento". 

  • TEST SUPERATO PER STENGS

    Buone notizie per il Pisa e il giocatore dopo gli ultimi controlli effettuati da Stengs in Finlandia, sotto gli occhi del professor Lasse Lempainen. In particolare l'olandese si è sottoposto all'ultimo step decisivo per capire se l'infortunio è stato messo definitivamente alle spalle dal punto di vista clinico. Vale a dire il “Return to Play”, il test più completo e strategico dell’intero percorso riabilitativo che viene spesso richiesto perr dare l’ok al rientro ufficiale in squadra.

  • COSA MANCA PER IL RITORNO IN CAMPO

    Adesso quindi inizia una nuova fase per l'attaccante, quella della riatletizzazione. Stengs dopo essere stato fuori per diversi mesi ha bisogno di ritrovare la giusta condizione per mettersi al pari dei compagni di squadra.

    Servirà quindi ancora un po' di tempo prima di poterlo rivedere in campo. 

  • QUANDO TORNA TRA I CONVOCATI STENGS?

    Il periodo necessario per questa riatletizzazione può variare; il programma prevede che Stengs possa tornare a completa disposizione e quindi in grado di giocare nel giro di circa tre settimane.

    Metà febbraio, questa la data in cui Gilardino potrebbe contare di nuovo sul giocatore. 

