Il paradosso di Retegui: è il capocannoniere della Serie A, ma all'Atalanta è diventato il primo sacrificabile

L'ex genoano ha perso spazio da quando Gasperini è passato al modulo con due punte e un trequartista: questione di equilibri. Come uscirne?

Bando alle ciance: contro il Cesena, nell'ottavo di finale di Coppa Italia in programma nel pomeriggio, Mateo Retegui ci sarà. Anche perché mancherà il compagno di reparto Lookman, che Gasperini ha saggiamente deciso di tenere a riposo in vista dei prossimi impegni di campionato.

È una gara, quella contro i romagnoli, che non scalda troppo gli animi. Semplicemente perché è la competizione stessa, almeno fino ai quarti o alle semifinali, a non riuscire a farlo. Ma per Retegui si tratta di una sfida particolarmente importante: una di quelle in cui devi dimostrare davvero chi sei, metterti in luce e in mostra davanti agli occhi del tuo allenatore.

Sembra paradossale, considerando di chi si parla: del capocannoniere della Serie A (12 goal in 16 giornate, a -1 c'è l'interista Thuram) e del centravanti titolare dell'Italia. Ed in effetti paradossale, da un certo punto di vista, lo è davvero: Retegui ha perso parzialmente posizioni nelle gerarchie di Gasperini.