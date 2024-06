Il nuovo ruolo di Chiesa nell'Italia: luci e ombre, ma Spalletti lo promuove

Il ct azzurro ha schierato l'attaccante della Juventus nei due rifinitori a ridosso dell'unica punta Scamacca: "Quella è la sua posizione".

L'ultimo test amichevole dell'Italia, in preparazione di Euro2024, si è chiuso con una vittoria di misura nei confronti della Bosnia. Un successo per 1-0 griffato Davide Frattesi.

Per Luciano Spalletti vanno in archivio diversi buoni spunti dai quali ripartire e sui quali continuare a lavorare in vista del debutto ufficiale contro l'Albania in programma il 15 giugno a Dortmund.

I riflettori saranno ovviamente puntati su Federico Chiesa - autore dell'assist decisivo per Frattesi - chiamato gioco forza a trascinare una Nazionale che sogna di ricalcare il trionfale percorso di tre anni fa.

Ma è proprio il ruolo che il ct azzurro ha scelto per l'attaccante della Juventus a rappresentare un punto focale nel progetto tattico della Nazionale. Una scelta che inevitabilmente può spostare gli equilibri dell'intera squadra.