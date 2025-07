Il nuovo Mbappé sfida il suo passato: come è cambiato dagli anni del PSG a oggi con il Real Madrid

Con il passaggio al Real Madrid Mbappé ha modificato posizione ed è cresciuto tatticamente: oggi sfida il PSG nella semifinale del Mondiale per Club.

Quella che si giocherà questa sera al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey, non potrà mai essere una partita come tutte le altre per Kylian Mbappé.

Il fenomeno francese avrà un po’ di batticuore nel ritrovarsi di fronte al suo passato. Perché, scherzo del destino, la semifinale del Mondiale per Club vede il suo Real Madrid affrontare proprio il PSG, squadra dove l’attaccante è cresciuto ed è divenuto grande.

Ma come è cambiato negli anni Mbappé? Che differenze ci sono tra il calciatore che ha fatto sfracelli nel PSG e quello che un’estate fa ha coronato il suo sogno di indossare la maglia del Real Madrid?