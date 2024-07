Il nuovo attaccante della Roma, chi arriva dopo Lukaku: da En-Nesyri a Sorloth, tutte le ipotesi per il futuro

La Roma è ancora alla ricerca di un centravanti da mettere a disposizione di De Rossi: i giocatori accostati al club giallorosso.

Il casting è partito già da tempo, ora alla Roma non resta che individuare il centravanti giusto da mettere a disposizione di Daniele De Rossi.

Il club giallorosso, dopo aver salutato Lukaku ed Azmoun (entrambi per fine prestito) ed aver ceduto Belotti al Como, è ora alla ricerca di una punta che possa garantire quei goal necessari per competere ad alti livelli in campionato e in Europa.

Diversi sono stati i profili accostati ai capitolini nel corso delle ultime settimane, ma qual è ad oggi lo stato delle cose?