Andrea Ajello

Il Napoli 'trema' per Neres: il brasiliano verso l'operazione dopo il consulto, quanto può stare fuori

Brutte notizie per il Napoli e David Neres visto che è sempre più concreto il rischio di un'operazione che lo terrebbe out a lungo.

Non si fermano i problemi in casa Napoli legati agli infortuni e adesso la situazione che preoccupa maggiormente è quella per David Neres, che da settimane convive con un problema alla caviglia.

Il brasiliano di fatto ha saltato quasi tutte le partite di gennaio; il suo stop sembrava dovesse essere breve e infatti era tornato in campo prima di rifermarsi. C'è stato anche un consulto per capire le condizioni di Neres e come procedere; gli aggiornamenti, riportati dalla Gazzetta dello Sport, fanno tremare il Napoli perché si fa sempre più probabile la necessità di un'operazione. 

  • L'INFORTUNIO E L'ILLUSIONE DEL RIENTRO

    Neres si è infortunato nel match contro la Lazio in data 4 gennaio per un problema alla caviglia. Il brasiliano aveva saltato le gare successive con Verona e Inter per poi rivedersi nel recupero di campionato contro il Parma.

    In quell'occasione, l'ex Benfica subentrò nel secondo tempo ma non concluse la partita. Sostituito dopo circa mezz'ora dall'ingresso, evidentemente perché aveva risentito dolore. 

    Da lì in poi è sempre stato indisponibile. 

  • LE CONDIZIONI DI NERES

    In queste settimane, Neres si è sottoposto a numerose sedute di riabilitazione nella speranza che bastasse questo tipo di procedura per risolvere il problema. 

    In realtà però il dolore non è mai sparito e per questo il Napoli ha deciso di approfondire la sua situazione facendo anche un consulto a Londra con uno specialista.

  • PROBABILE OPERAZIONE PER NERES

    Dopo il consulto, come riporta la Gazzetta dello Sport, per risolvere definitivamente la lesione al tendine, Neres verrà operato. Ancora non è ufficiale ma la decisione sarebbe stata presa.

    Una novità non di poco conto per il Napoli e la stagione dei Campioni d'Italia, che perderebbe uno dei giocatori più importanti (l'ennesimo) per un tempo prolungato. 

  • QUANTO STA FUORI NERES SE SI OPERA

    Se fosse confermata quindi la necessità di un'operazione, Neres rimarrebbe fuori per circa altri due mesi.

    Il brasiliano quindi salterebbe tutto febbraio e anche marzo, rientrando a disposizione di Conte solamente dopo la sosta delle nazionali di marzo, da aprile in poi, per l'ultima parte della stagione. 

