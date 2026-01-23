Il Napoli 'trema' per Neres: il brasiliano verso l'operazione dopo il consulto, quanto può stare fuori

Non si fermano i problemi in casa Napoli legati agli infortuni e adesso la situazione che preoccupa maggiormente è quella per David Neres, che da settimane convive con un problema alla caviglia.

Il brasiliano di fatto ha saltato quasi tutte le partite di gennaio; il suo stop sembrava dovesse essere breve e infatti era tornato in campo prima di rifermarsi. C'è stato anche un consulto per capire le condizioni di Neres e come procedere; gli aggiornamenti, riportati dalla Gazzetta dello Sport, fanno tremare il Napoli perché si fa sempre più probabile la necessità di un'operazione.