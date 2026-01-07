Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Noa Lang 2-1Getty Images
Andrea Ajello

Il Napoli senza Neres si affida a Lang: contro il Verona per "conquistarsi" anche l'Inter, la super chance dell'olandese

Noa Lang torna titolare contro il Verona, doppio obiettivo per lui: non far rimpiangere Neres e prenotare un posto a San Siro. Per Conte sarà una trequarti inedita.

Il Napoli abbraccia il Maradona per la prima volta nel 2026 e dopo qualche settimana; l'ultima volta era stato contro la Juventus, quando il protagonista assoluto (come spesso ormai ultimamente) è stato Rasmus Hojlund, supportato da uno straripante David Neres.

Il centravanti danese ci sarà anche quest'oggi contro il Verona, Neres invece no. L'esterno brasiliano ha riportato un infortunio alla caviglia nella gara con la Lazio e non è stato convocato.

Tornerà ad avere una chance quindi Noa Lang, che ha vissuto fino ad ora una stagione con più bassi che alti ma ha ancora tempo per cambiare le cose. Proprio ora nel momento in cui non mancano i rumors di mercato su di lui.

E in generale per Antonio Conte sarà una squadra in parte inedita quella che affronterà il Verona, almeno sulla trequarti. 

  • LA TREQUARTI INEDITA DEL NAPOLI

    Un po' di turnover per Conte, per gestire in parte i tanti impegni di gennaio, ma neanche tanto. Buongiorno al posto di Juan Jesus mentre Gutierrez può dare un turno di riposo a Spinazzola.

    E sul lato sinistro del campo ci sarà un'altra novità, la presenza di Noa Lang dal primo minuto. Nessun dubbio per Conte, l'olandese è il sostituto di Neres. 

    Al suo "fianco", o meglio, a completare la trequarti toccherà di nuovo a Elmas, ormai titolare fisso del Napoli dopo i tanti infortuni nel reparto di centrocampo. 

    Lang ed Elmas giocheranno per la prima volta insieme dal primo minuto, una trequarti inedita quindi che Conte sperimenterà e che dovrà dare il giusto supporto a Hojlund, la certezza del Napoli in attacco. 

  • LA CHANCE IN VISTA DELL'INTER

    Lang non gioca titolare dal 14 dicembre, ovvero Udinese-Napoli, quando i Campioni d'Italia sono usciti sconfitti per 1-0. Poco più di 60 minuti per l'olandese, che da quel momento è solo subentrato a gara in corso. 

    In totale sarà l'ottava presenza dal primo minuto per l'ex PSV, che ha una grande chance di scalare le gerarchie o almeno convincere Conte ad utilizzarlo nel proseguo della stagione anche quando non ci sarà un'emergenza a cui sopperire. 

    Tra pochi giorni il Napoli affronterà lo scontro diretto contro l'Inter e una grande risposta di Lang con il Verona vorrebbe dire aumentare le chance di ottenere una maglia da titolare anche domenica, a prescindere dal recupero o no di Neres. 

  • NERES RECUPERA CONTRO L'INTER?

    La concentrazione del Napoli deve per forza andare al Verona perché un passo falso al Maradona vorrebbe dire arrivare alla gara con l'Inter con la strada già in salita.

    Per quanto riguarda Neres però, il pensiero è già a domenica; il brasiliano farà tutto il possibile per tornare a disposizione. Al momento la sua presenza dopo la distorsione alla caviglia subita contro la Lazio è in dubbio.

    Se non ce la farà, dovrebbe essere proprio Lang a sostituirlo nuovamente; per questo sarà fondamentale per l'olandese fornire una prestazione importante con il Verona, in modo da arrivare con più fiducia al grande match. 

  • IL MERCATO SI ALLONTANA

    Le difficoltà avute da Lang in questi primi mesi al Napoli hanno anche portato a qualche pensiero di separarsi già dopo pochissimo tempo. "Lang ha giocato due partite buone, non ho detto che è in uscita ma che ci aspettiamo molto da lui", le ultime parole del ds Manna che quindi ha allontanato i rumors su un possibile addio dell'olandese, aggiungendo: "Siamo sicuri che se avrà le sue possibilità le sfrutterà". Ecco, Napoli-Verona sarà la prima prova che avrà Lang per dargli ragione. 

