Il Napoli senza Neres si affida a Lang: contro il Verona per "conquistarsi" anche l'Inter, la super chance dell'olandese

Il Napoli abbraccia il Maradona per la prima volta nel 2026 e dopo qualche settimana; l'ultima volta era stato contro la Juventus, quando il protagonista assoluto (come spesso ormai ultimamente) è stato Rasmus Hojlund, supportato da uno straripante David Neres.
Il centravanti danese ci sarà anche quest'oggi contro il Verona, Neres invece no. L'esterno brasiliano ha riportato un infortunio alla caviglia nella gara con la Lazio e non è stato convocato.
Tornerà ad avere una chance quindi Noa Lang, che ha vissuto fino ad ora una stagione con più bassi che alti ma ha ancora tempo per cambiare le cose. Proprio ora nel momento in cui non mancano i rumors di mercato su di lui.
E in generale per Antonio Conte sarà una squadra in parte inedita quella che affronterà il Verona, almeno sulla trequarti.