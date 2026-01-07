Il Napoli senza Neres si affida a Lang: contro il Verona per "conquistarsi" anche l'Inter, la super chance dell'olandese

Le difficoltà avute da Lang in questi primi mesi al Napoli hanno anche portato a qualche pensiero di separarsi già dopo pochissimo tempo. "Lang ha giocato due partite buone, non ho detto che è in uscita ma che ci aspettiamo molto da lui", le ultime parole del ds Manna che quindi ha allontanato i rumors su un possibile addio dell'olandese, aggiungendo: "Siamo sicuri che se avrà le sue possibilità le sfrutterà". Ecco, Napoli-Verona sarà la prima prova che avrà Lang per dargli ragione.