Il Napoli ritrova Lukaku in formato Big Rom: goal in semi rovesciata nella doppietta col Belgio

Nelle due gare contro l’Ucraina l’attaccante ha realizzato tre goal, di cui uno in semi rovesciata. Conte lo vuole al top per la volata Scudetto.

Tre goal in due partite, di cui uno bellissimo in semi rovesciata. È un Romelu Lukaku con il sorriso e in gran spolvero quello che gli impegni delle nazionali restituiscono ad Antonio Conte per il rush finale di campionato.

Con le sue reti Big Rom è stato decisivo nel permettere al Belgio di vincere lo spareggio contro l’Ucraina e mantenere così il posto in Lega A anche nella prossima edizione della Nations League.

Ma per tornare a pensare alla nazionale ci sarà tempo, la concentrazione di Lukaku da adesso in avanti sarà rivolta solo al Napoli e alla corsa tricolore. Una volata finale dove il belga potrebbe avere un peso decisivo con i suoi goal.