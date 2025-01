Il Napoli rischia una penalizzazione? Il caso Simonelli e la clausola compromissoria: cosa può succedere

SSC Napoli vs Hellas Verona

La società di De Laurentiis avrebbe presentato un ricorso, poi ritirato, al Tribunale di Milano. E c'è chi paventa il rischio penalizzazione.

Protagonista assoluto in campo, il Napoli continua a fare parlare anche fuori dal campo. E non solo per i colpi del direttore sportivo Manna.

L'ultima mossa di Aurelio De Laurentiis a livello politico, secondo alcune fonti, rischierebbe di costare molto cara al club azzurro.

Stiamo parlando del caso legato all'elezione di Ezio Simonelli come presidente della Lega Serie A. Un nome non sostenuto dal Napoli.

Ma cosa è successo? Il Napoli rischia davvero una penalizzazione di punti in classifica?