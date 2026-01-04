Il Napoli deve sfatare il tabù Lazio: zero vittorie negli ultimi sei precedenti e Conte ha sempre perso con Sarri

Dopo la vittoria del Milan e in attesa dell'Inter, che questa sera giocherà contro il Bologna, il Napoli vuole rimanere attaccata alla vetta. Per farlo può solamente vincere contro la Lazio nella prima gara di questa domenica (in campo alle 12.30).

Impegno sicuramente non semplice per i Campioni d'Italia, in trasferta all'Olimpico; stadio in cui però in questa stagione la squadra di Antonio Conte ha già ottenuto un successo vincendo contro la Roma per 1-0.

Negli ultimi anni però, il Napoli non ha mai avuto gioie contro la Lazio ed è reduce da una serie di pareggi e sconfitte con i biancocelesti. Sarà anche la sfida tra i due allenatori e fino ad ora ha sempre avuto la meglio Maurizio Sarri.