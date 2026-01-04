Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Sarri ConteGetty Images
Andrea Ajello

Il Napoli deve sfatare il tabù Lazio: zero vittorie negli ultimi sei precedenti e Conte ha sempre perso con Sarri

Lazio-Napoli è l'occasione per i Campioni d'Italia di invertire la tendenza degli ultimi anni: i biancocelesti sono stati la bestia nera del Napoli e anche il bilancio tra Conte e Sarri sorride a quest'ultimo.

Pubblicità

Dopo la vittoria del Milan e in attesa dell'Inter, che questa sera giocherà contro il Bologna, il Napoli vuole rimanere attaccata alla vetta. Per farlo può solamente vincere contro la Lazio nella prima gara di questa domenica (in campo alle 12.30).

Impegno sicuramente non semplice per i Campioni d'Italia, in trasferta all'Olimpico; stadio in cui però in questa stagione la squadra di Antonio Conte ha già ottenuto un successo vincendo contro la Roma per 1-0. 

Negli ultimi anni però, il Napoli non ha mai avuto gioie contro la Lazio ed è reduce da una serie di pareggi e sconfitte con i biancocelesti. Sarà anche la sfida tra i due allenatori e fino ad ora ha sempre avuto la meglio Maurizio Sarri. 

  • LE ULTIME SFIDE TRA LAZIO E NAPOLI

    Nelle ultime stagioni il Napoli al massimo ha ottenuto un pareggio contro la Lazio, nonostante siano arrivati in questi anni due scudetti. Nella passata stagione si sono sfidate tre volte. La gara di Coppa Italia, vinta dai biancocelesti per 3-1 all'Olimpico e poi le due di campionato, con la sconfitta all'andata del Napoli al Maradona e il pareggio 2-2 al ritorno. 

    Nella stagione precedente invece un altro pareggio all'Olimpico e un'altra sconfitta per il Napoli in casa (2-1). Questi gli ultimi sei precedenti in cui il Napoli non ha mai vinto.

    • Lazio-Napoli 2-2 (stagione 2024/2025)
    • Napoli-Lazio 0-1 (stagione 2024/2025)
    • Lazio-Napoli 3-1 (Coppa Italia, stagione 2024/2025)
    • Lazio-Napoli 0-0 (stagione 2023/2024)
    • Napoli-Lazio 1-2 (stagione 2023/2024)
    • Napoli-Lazio 0-1 (stagione 2022/2023)
    • Pubblicità

  • L'ULTIMA VITTORIA DEL NAPOLI CONTRO LA LAZIO

    Per il successo del Napoli bisogna tornare alla gara di andata della stagione 2022/2023, quando i futuri Campioni d'Italia si sono imposti per 2-1, proprio allo Stadio Olimpico.

    E anche la gara precedente in casa della Lazio fu vinta dal Napoli, sempre con lo stesso risultato. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SARRI CONTRO CONTE: IL BILANCIO

    Nonostante siano ormai due tra gli allenatori con più esperienza, Sarri e Conte si sono affrontati pochissime volte. Solamente in due occasioni e in un'unica stagione, ovvero nel 2019/2020.

    In quel caso Sarri allenava la Juventus mentre Conte era al primo anno sulla panchina dell'Inter. Vinsero i bianconeri entrambe le gare, a San Siro per 2-1 e poi all'Allianz Stadium per 2-0, in quella che fu l'ultima partita prima della sospensione del campionato per il Covid. 

    In carriera quindi Conte non ha ancora battuto Sarri, ci proverà quest'oggi. 

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • UNO DOPO L'ALTRO AL CHELSEA

    La Juventus non è stata però l'unica squadra allenata da entrambi i tecnici e con cui hanno vinto. Anche un'esperienza all'estero, ovvero sulla panchina del Chelsea.

    In questo caso però si sono sfiorati visto che Sarri è stato il successore proprio di Conte al Chelsea. Dopo la separazione tra Conte e il club inglese nel luglio 2018, Sarri, che aveva concluso la sua esperienza con il Napoli, diventò l'allenatore dei Blues. Avventura che chiuse con la vittoria dell'Europa League mentre Conte (che era stato due anni in Premier), riuscì a vincere il campionato al primo colpo. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Napoli crest
Napoli
NAP
0