Il Napoli contatta Chiesa: Conte vuole l'ex Juventus, la posizione del Liverpool per gennaio

Il club partenopeo vorrebbe l'ex Juve, che ha giocato appena 123' a Liverpool: Conte e Manna lo conoscono bene e vorrebbero portarlo sotto il Vesuvio.

Il Liverpool di Arne Slot domina la scena europea grazie a un calcio spumeggiante che gli ha permesso di balzare in testa sia alla Premier League sia alla Champions League.

In questo contesto, apparentemente privo di difetti, spicca la situazione complicata di Federico Chiesa.

L’ex Juventus fatica a trovare spazio e, da inizio stagione, ha collezionato soltanto quattro apparizioni per un totale di 123 minuti.

L'articolo prosegue qui sotto

Numeri ben lontani dalle aspettative di un calciatore abituato a sentirsi protagonista e volato in Inghilterra per ritrovare fiducia e un posto da titolare in un contesto di alto livello come quello di Anfield e dei Reds.

Una vera e propria occasione di mercato che il Napoli di Antonio Conte e del direttore sportivo Giovanni Manna vorrebbero cogliere al volo per rinforzare la batteria delle ali nel mercato di gennaio, ormai alle porte.