Il Napoli cede: accordo con il Rennes per Ostigard, anche Lindstrom è in partenza

L'ex genoano è vicino al trasferimento in Francia, ma deve accettare la destinazione. Sull'ex Eintracht Francoforte c'è invece l'Everton.

Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e per ultimo Alessandro Buongiorno sono già arrivati. E ora il Napoli si sta dedicando anche alle cessioni. Con due calciatori, in particolare, pronti a lasciare la truppa di Antonio Conte.

Il più vicino ad andarsene è Leo Ostigard: secondo Sky, l'ex difensore del Genoa è a un passo dal trasferirsi al Rennes, in Francia, e dunque a lasciare la nostra Serie A per andare a militare in Ligue 1.

Potrebbe seguire il suo esempio anche Jesper Lindstrom, oggetto misterioso della scorsa stagione. Il Napoli è pronto a lasciar partire pure lui, anche se in questo caso la definizione di una possibile operazione non è ancora così vicina.