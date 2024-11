Il Napoli aspetta Kvaratskhelia: in attesa del rinnovo, contro la Roma di Dybala vuole interrompere il digiuno di goal al Maradona

Il georgiano non segna in casa dal 29 settembre: Napoli-Roma è l’occasione ideale per sbloccarsi al Maradona, in attesa di novità sul nuovo contratto.

L’occasione ideale. Un big match, il Maradona e una partita che il Napoli di Antonio Conte non può proprio sbagliare.

Ci sono tutti gli ingredienti ideali per Khvicha Kvaratskelia per riprendersi la scena. La squadra partenopea e il tecnico salentito attendono il ritorno al goal in casa del georgiano, reduce dalla deludente campagna con la propria nazionale.

Il rinnovo resta in stand-by, mentre la voglia di mettere fine al digiuno da rete è tanta.

Per Kvara l’occasione di tornare protagonista in una sfida di cartello è ghiottissima, in un Napoli che aspetta i suoi goal per rialzare la testa dopo aver conquistato appena un punto nelle ultime due gare di campionato, tra Atalanta in casa e Inter in trasferta.