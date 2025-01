Il Napoli al lavoro per Garnacho: nuovo incontro con il Manchester United, c’è ancora distanza

Il Napoli ha individuato in Garnacho uno dei suoi grandi obiettivi per gennaio: c’è distanza con lo United, spunta di nuovo Adeyemi.

Trovare un giocatore che riesca a non far rimpiangere una stella di prima grandezza come Khvicha Kvaratskhelia.

E’ questo il difficile compito che è toccato ai dirigenti del Napoli dopo il trasferimento del georgiano al PSG.

Nelle ultime settimane sono stati diversi i nomi accostati a quelli del club campano e tra tutti si è fatto con maggiore insistenza quello di Alejandro Garnacho.

Arrivare al gioiello del Manchester United non sarà semplice e, secondo quanto riportato da ‘Sky’, gli ultimi contatti con i Red Devils non hanno dato gli esiti sperati.